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Путин начал двусторонние переговоры с Пашиняном

В ходе трёхсторонней встречи лидеры России, Армении и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути её урегулирования.

26 ноября, 17:23
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В настоящее время началась двусторонняя беседа президента Путина и премьер-министра Армении Пашиняна", — сообщил он.

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Напомним, что в Сочи сегодня состоялись переговоры Путина, Пашиняна и Алиева. Они приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ходе встречи Пашинян указал на роль Путина в приостановке войны в регионе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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