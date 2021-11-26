Путин начал двусторонние переговоры с Пашиняном
В ходе трёхсторонней встречи лидеры России, Армении и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути её урегулирования.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин начал двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящее время началась двусторонняя беседа президента Путина и премьер-министра Армении Пашиняна", — сообщил он.
Напомним, что в Сочи сегодня состоялись переговоры Путина, Пашиняна и Алиева. Они приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ходе встречи Пашинян указал на роль Путина в приостановке войны в регионе.
Комментариев: 0