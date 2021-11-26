Британцы подсчитали, сколько минут Лондон сможет сдерживать Россию в случае войны
По их мнению, СМИ искусственно нагнетают обстановку, а сама Москва не имеет никаких захватнических планов.
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Читатели Daily Mail посмеялись над планами Лондона отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай конфликта с Россией. Они посчитали, что эти силы смогут сдерживать Москву не очень долго.
"Если русские вторгнутся в Европу, могучая военная машина Британии сможет сдержать их наступление — минут на пять или на шесть", — написал на сайте издания пользователь с ником JA99.
А вот его товарищ, скрывающийся под ником Graham, отметил, что "надо за своими границами следить, а не за немецкими". Другие же комментаторы отметили, что СМИ искусственно нагнетают обстановку, а сама Россия не имеет никаких захватнических планов. "Люди почему-то думают, что русские хотят захватить Европу, а потом потратить огромные деньги на решение всех тех проблем, которые создали ЕС и глобалисты", — вопрошает пользователь под именем Casaloco.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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