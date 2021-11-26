Британцы подсчитали, сколько минут Лондон сможет сдерживать Россию в случае войны

Читатели Daily Mail посмеялись над планами Лондона отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай конфликта с Россией. Они посчитали, что эти силы смогут сдерживать Москву не очень долго.

"Если русские вторгнутся в Европу, могучая военная машина Британии сможет сдержать их наступление — минут на пять или на шесть", — написал на сайте издания пользователь с ником JA99.

А вот его товарищ, скрывающийся под ником Graham, отметил, что "надо за своими границами следить, а не за немецкими". Другие же комментаторы отметили, что СМИ искусственно нагнетают обстановку, а сама Россия не имеет никаких захватнических планов. "Люди почему-то думают, что русские хотят захватить Европу, а потом потратить огромные деньги на решение всех тех проблем, которые создали ЕС и глобалисты", — вопрошает пользователь под именем Casaloco.