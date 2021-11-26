Путин преподнёс Пашиняну и Алиеву символичные подарки
Глава государства отметил, что они обозначают мир и благополучие.
Скриншот видео © LIFE
Путин преподнёс Пашиняну и Алиеву символичные подарки. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин преподнёс президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну необычные и символичные подарки по итогам трёхсторонних переговоров в Сочи. Он подарил собеседникам оливковые ветви.
Фото © LIFE
"Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие", — отметил российский лидер в ходе совместного заявления по итогам встречи.
Напомним, что трёхсторонние переговоры в Сочи приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ходе встречи особое внимание уделили теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути её урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год, чтобы ситуацию стабилизировать. До трёхсторонней встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой, а после с армянским премьером.
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