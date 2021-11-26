НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минсельхоз предложил установить новый праздник в России

Общественное обсуждение инициативы будет проходить с 26 ноября по 10 декабря.

26 ноября, 20:41

Фото © Pixabay

Минсельхоз РФ предложил установить в России новый профессиональный праздник — День винодела. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что общественное обсуждение инициативы будет проходить с 26 ноября по 10 декабря. Предполагается, что проект нормативно-правового акта вступит в силу в феврале.

Ретейлеры раскрыли предпочтения россиян в вине

Ретейлеры раскрыли предпочтения россиян в вине

Закон о виноградарстве и виноделии начал действовать в РФ в июне прошлого года. Он включает определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России". Целью закона является создание условий для развития отрасли и обеспечение возможностей роста производства и экспорта российского качественного вина.

Ранее стало известно, что две российские винодельни вошли в топ-50 лучших в мире. "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery) заняли 23-е и 20-е место соответственно.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1