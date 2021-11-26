Минсельхоз предложил установить новый праздник в России

Минсельхоз РФ предложил установить в России новый профессиональный праздник — День винодела. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что общественное обсуждение инициативы будет проходить с 26 ноября по 10 декабря. Предполагается, что проект нормативно-правового акта вступит в силу в феврале.

Закон о виноградарстве и виноделии начал действовать в РФ в июне прошлого года. Он включает определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России". Целью закона является создание условий для развития отрасли и обеспечение возможностей роста производства и экспорта российского качественного вина.