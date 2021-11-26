В Тобольске произошло задымление в ковидном госпитале
Пациентов в среднетяжёлом состоянии перевезли в другое медучреждение. Ухудшения их состояния не отмечено.
Фото © Instagram / oblzdrav72
В городе Тобольске, Тюменская область, произошло задымление в ковидном моногоспитале. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава региона.
"Несколько часов назад в моногоспитале на улице Красноармейской наблюдался перепад электричества, в результате которого вышел из строя один из датчиков температуры системы освещения, который спровоцировал перегрев светодиодной лампы. В результате этого лампа оплавилась, произошло задымление коридора, сработал датчик дыма и пожарная сигнализация", — говорится в сообщении депздрава в "Инстаграме".
Пациентов с одного этажа эвакуировали. Нуждавшихся в кислороде перевели в палаты на других этажах, а тех, кто находился в среднетяжёлом состоянии, перевезли в другой моногоспиталь. Ухудшения состояния пациентов не отмечено.
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