Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошёл на второй срок. Об этом украинский лидер сообщил в ходе пресс-конференции, посвящённой экватору его каденции.

"Гордон аж из штанов выпрыгивает (чтобы Зеленский не пошёл на второй срок. — Прим. Лайфа) и кричит: "Не должен идти, не должен, не должен!" Господи! Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище", — сказал Зеленский на пресс-конференции.