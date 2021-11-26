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"Аж из штанов выпрыгивает": Президент Украины Зеленский назвал мемного журналиста Гордона позорищем

По словам лидера Незалежной, известный интервьюер яростно выступает против его второго срока.

26 ноября, 19:50
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWnHMQWNc2g/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gordondmytro</a>, Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWvnux_IADH/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / gordondmytro, Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошёл на второй срок. Об этом украинский лидер сообщил в ходе пресс-конференции, посвящённой экватору его каденции.

Доктор Комаровский назвал себя и Гордона лохами из-за поддержки Зеленского на выборах

Доктор Комаровский назвал себя и Гордона лохами из-за поддержки Зеленского на выборах

"Гордон аж из штанов выпрыгивает (чтобы Зеленский не пошёл на второй срок. — Прим. Лайфа) и кричит: "Не должен идти, не должен, не должен!" Господи! Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище", — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Ранее Гордон заявил, что для него Зеленский умер. По словам известного украинского интервьюера, бывший комик пришёл к власти "на волне свободы слова", с которой сейчас борется.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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