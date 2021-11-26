Путин обсудил с Совбезом итоги встречи с Алиевым и Пашиняном
Также перед началом заседания президент анонсировал подробное обсуждение комплекса отношений с ближайшими партнёрами РФ и соседями — странами СНГ.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ итоги переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении по поводу нагорнокарабахского урегулирования и по поводу тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе сегодняшней работы с коллегами", — обратился глава государства к участникам совещания.
Перед началом заседания Совбеза Путин анонсировал подробное обсуждение комплекса отношений с ближайшими партнёрами РФ и соседями — странами СНГ. Российский лидер отметил, что с докладом выступит замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.
Напомним, что трёхсторонние переговоры в Сочи были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. До встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой, а после отдельно переговорил с армянским премьером. Российский президент преподнёс Пашиняну и Алиеву символичные подарки, обозначающие мир и благополучие.
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