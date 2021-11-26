Путин обсудил с Совбезом итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении по поводу нагорнокарабахского урегулирования и по поводу тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе сегодняшней работы с коллегами", — обратился глава государства к участникам совещания.