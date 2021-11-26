Путин начал заседание Совбеза с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная"
Он выразил соболезнования семьям жертв ЧП и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Скриншот видео © LIFE
Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Он отметил, что дал поручение региональной власти и кабмину поддержать семьи жертв страшной трагедии, а Генпрокуратуре и СК — разобраться в причинах ЧП.
Российский лидер выразил соболезнования семьям жертв ЧП и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Как только у нас происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего, но нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями", — сказал глава государства.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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