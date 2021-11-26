Путин начал заседание Совбеза с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Он отметил, что дал поручение региональной власти и кабмину поддержать семьи жертв страшной трагедии, а Генпрокуратуре и СК — разобраться в причинах ЧП.

"Как только у нас происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего, но нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями", — сказал глава государства.