НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин начал заседание Совбеза с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная"

Он выразил соболезнования семьям жертв ЧП и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

26 ноября, 18:28

Скриншот видео © LIFE

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Он отметил, что дал поручение региональной власти и кабмину поддержать семьи жертв страшной трагедии, а Генпрокуратуре и СК — разобраться в причинах ЧП.

Российский лидер выразил соболезнования семьям жертв ЧП и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Как только у нас происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего, но нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями", сказал глава государства.

Пятерым фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

Пятерым фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1