Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Герман Зонин

Бывший главный тренер сборной СССР по футболу Герман Зонин умер на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте РФС.

В качестве игрока Зонин играл на позициях защитника и хавбека за казанское "Динамо", а также ленинградские "Динамо" и "Трудовые резервы".

Став тренером, он в 1972 году выиграл с луганской "Зарёй" чемпионат СССР. В том же году он провёл три матча во главе национальной сборной. Кроме того, специалист возглавлял воронежский "Труд", луганские "Трудовые резервы", сборную Бирмы (сейчас — Мьянма), ленинградский "Зенит", ростовский СКА и тбилисское "Динамо".