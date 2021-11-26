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Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Герман Зонин

Он возглавлял национальную команду в 1972 году, проведя с ней три матча.

26 ноября, 18:17
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Бывший главный тренер сборной СССР по футболу Герман Зонин умер на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте РФС.

"РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семёновича", — говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве игрока Зонин играл на позициях защитника и хавбека за казанское "Динамо", а также ленинградские "Динамо" и "Трудовые резервы".

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Став тренером, он в 1972 году выиграл с луганской "Зарёй" чемпионат СССР. В том же году он провёл три матча во главе национальной сборной. Кроме того, специалист возглавлял воронежский "Труд", луганские "Трудовые резервы", сборную Бирмы (сейчас — Мьянма), ленинградский "Зенит", ростовский СКА и тбилисское "Динамо".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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