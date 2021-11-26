Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России с мировым рекордом

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании на домашнем этапе серии Гран-при. Соревнования проходят на олимпийской арене "Айсберг" в Сочи.

Судьи оценили выступление Валиевой в 87,42 балла, что стало новым мировым рекордом. Ранее наивысшее достижение в короткой программе принадлежало другой россиянке — Алёне Косторной. В декабре 2019 года она в финале Гран-при в Турине набрала 85,45 балла.

Второе место в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи заняла ещё одна российская спортсменка — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (80,10). Третий результат показала американка Мэрайя Белл (69,37). Также представляющая нашу страну Майя Хромых идёт на пятой позиции (64,72).