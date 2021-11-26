С кем сыграет сборная России по футболу в стыковых матчах Нашей команде осталось сделать буквально два пусть и очень тяжёлых, но крайне важных шага на пути в Катар 26 ноября, 17:36 Коллаж © LIFE. Фото © Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images, Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Главная интрига из мира футбола последних недель наконец-таки умерла. Сборная России по футболу узнала своего соперника по полуфиналу стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В родных стенах наша команда сыграет со сборной Польши. Понятно, что легко команде Валерия Карпина не будет. Тем более поближе познакомиться с соперником стоит уже сейчас.

Левандовски, ничья на Евро-2012 и при чём здесь Черчесов

Россия — Польша — вот вам и потрясающая по всем параметрам афиша матча, который сыграют 24 марта следующего года. Вероятнее всего, нам достался самый грозный и неудобный соперник из всех возможных. Для начала просто взглянем на статистику встреч с поляками.

Личные встречи Россия — Польша: 1 июня 2021 года. Товарищеский матч. Польша — Россия — 1:1.

12 июня 2012 года. Евро-2012. Польша — Россия — 1:1.

22 августа 2007 года. Товарищеский матч. Россия — Польша — 2:2.

27 мая 1998 года. Товарищеский матч. Польша — Россия — 3:1.

2 июня 1996 года. Товарищеский матч. Россия — Польша — 2:0.

Как видите, побеждали команды друг друга лишь в прошлом веке. Ещё свежи в памяти воспоминания о ничейной встрече на Евро-2012, где мы потом позорно проиграли грекам и вылетели с турнира после группового этапа. Куда более актуально будет вспомнить про последнюю игру соперников во Вроцлаве летом этого года. Тогда Станислав Черчесов готовил свою команду к Евро-2020 и привёз её в гости к полякам. Матч выдался не самым зрелищным и завершился вничью. Как и два предыдущих в истории противостояния.

Лидеры и главные звёзды: Роберт Левандовский (нападающий, "Бавария") — 60 миллионов евро.

Пётр Зелински (полузащитник, "Наполи") — 50 миллионов евро.

Ян Беднарек (защитник, "Саутгемптон") — 25 миллионов евро.

Войцех Щесны (вратарь, "Ювентус") — 15 миллионов евро.

В том июньском матче, кстати, за поляков не играл Роберт Левандовски, что существенно облегчило жизнь нашей сборной. Сейчас мощного нападающего мюнхенской "Баварии" называют главным претендентом на "Золотой мяч". И это-то при никуда не ушедших Месси и Роналду. К слову, нападающий действительно в форме. Только посмотрите на его сумасшедший гол в ворота "Динамо" из Киева в Лиге чемпионов.

Ещё одна звезда — Пётр Зелинский из "Наполи". В этом сезоне он уже не только забивал, но и отдавал важные голевые передачи за свою команду в чемпионате Италии. Вообще, умение ассистировать — одно из главных у инсайда польской сборной. В этом отборе к ЧМ он дважды выступал в качестве автора голевых передач в шести матчах за Польшу.

Ну и, конечно же, Войцех Щесны. Голкипер "Ювентуса", который уже очень много лет демонстрирует высочайший класс и уровень футбола. Так было и в "Арсенале", так продолжается и в "Юве". Впрочем, у игроков "Зенита", к примеру, в этой Лиге чемпионов пробить его получилось. Может, получится и у сборной?

Любопытная фигура, которая крутится вокруг сборной Польши, — Станислав Черчесов. Экс-главного тренера нашей национальной команды активно сватали на пост наставника польской сборной. Всё дело в том, что там не очень довольны португальцем Пауло Соузой. Причина такая же, как и у нас с Черчесовым: полный провал на Евро-2020 и некоторые дальнейшие результаты. Будет символично, если Станислав Саламович за это время станет наставником поляков и встретится с Карпиным и его командой.

"Если по итогам жеребьёвки России в первом стыковом матче достанется сборная Польши, то фаворитом будет Россия за счёт того, что будет хозяином поля, а по спортивным меркам я считаю, что команды ровные. Может быть, у сборной Польши есть пара ярко выраженных игроков. Но при этом команда сборной Польши очень много пропускает в этом отборочном цикле, пропускает после случайных и индивидуальных ошибок", — говорил бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски.

В любом случае нашу сборную ждут очень сложные матчи с сильным и классным соперником, у которого хватает ярких исполнителей. Впрочем, главное — не бояться. Так уже было с хорватами, и идти снова по этому сценарию очень бы не хотелось. Ждём марта!

Не будем забывать и о системе стыковых матчей. Команде Валерия Карпина недостаточно будет одной победы. В случае благоприятного исхода в полуфинале нас ждёт решающее противостояние с победителем пары Чехия — Швеция. Ко всем возможным проблемам там добавится и ещё одна: накопленная после первой игры усталость, а также, не дай бог, карточки, дисквалификации или же травмы. Так что мартовский забег для команды Карпина будет очень даже непростым. Тем не менее мы верим в то, что игра с Хорватией — несчастный случай, а не системная ошибка, а в Катар наша сборная поедет. Вперёд, парни!

Авторы Шамиль Гаджиев