Пятерым фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

Следственные органы предъявили обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. В их числе — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко. Также под следствием — главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

"Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ["Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц"], Винокурову и Семыкину — ч. 3 ст. 293 УК РФ ["Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц"]", — уточнила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.