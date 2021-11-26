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Пятерым фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

Трём из них вменяется нарушение требований промышленной безопасности, двум — халатность.

26 ноября, 18:03
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Следственные органы предъявили обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. В их числе — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко. Также под следствием — главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

"Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ["Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц"], Винокурову и Семыкину — ч. 3 ст. 293 УК РФ ["Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц"]", — уточнила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Одни находили нарушения, другие гнали шахтёров на смерть: кто ответит за трагедию на "Листвяжной"

Ранее Лайф рассказывал, что прокуратура Кемеровской области возбудила 55 дел об административных правонарушениях на территориях региональных шахт. Массовые проверки на объектах начались после трагедии на "Листвяжной", где погибло более 50 человек.

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Смертельная тишина: Почему золотая угольная пора дороже жизни спускающихся в шахту людей

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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