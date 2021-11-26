Водителям разрешили заменить свидетельства о регистрации авто QR-кодом

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан сообщает, что свидетельство о регистрации авто теперь можно будет предъявить в электронной форме. При этом инспектор ДПС будет вправе потребовать документ и на бумажном носителе.

Воспользоваться услугой можно будет через приложение "Госуслуги. Авто", которое после авторизации автоматически загрузит данные об автомобилях, принадлежащих гражданину, и другую информацию. Также с помощью приложения водители смогут передавать машину другому человеку, который, в свою очередь, будет вправе предъявлять свидетельство доверенного автомобиля сотруднику ДПС через приложение.

Через госуслуги можно будет также посмотреть историю автомобиля, скачать выписку из госреестра, записаться на регистрацию ТС и замену водительского удостоверения, а также предъявить электронное свидетельство в виде QR-кода.