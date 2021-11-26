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Водителям разрешили заменить свидетельства о регистрации авто QR-кодом

Через госуслуги можно будет передавать машину другому водителю, указав в приложении его персональные данные.

26 ноября, 17:59
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан сообщает, что свидетельство о регистрации авто теперь можно будет предъявить в электронной форме. При этом инспектор ДПС будет вправе потребовать документ и на бумажном носителе.

Воспользоваться услугой можно будет через приложение "Госуслуги. Авто", которое после авторизации автоматически загрузит данные об автомобилях, принадлежащих гражданину, и другую информацию. Также с помощью приложения водители смогут передавать машину другому человеку, который, в свою очередь, будет вправе предъявлять свидетельство доверенного автомобиля сотруднику ДПС через приложение.

Через госуслуги можно будет также посмотреть историю автомобиля, скачать выписку из госреестра, записаться на регистрацию ТС и замену водительского удостоверения, а также предъявить электронное свидетельство в виде QR-кода.

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Ранее Лайф писал, что "Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС. Со временем функционал сервиса расширится — например, появится возможность оплачивать автоштрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять европротокол при ДТП.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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