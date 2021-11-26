Минюст России объявил СМИ-иноагентом "Нобелевский призыв"

В сообщении Минюста РФ поясняется, что "Нобелевский призыв" был учреждён гражданами Российской Федерации, которые ранее также были включены в реестр СМИ-иноагентов как физические лица. Речь идёт о Елизавете Сурначевой*.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.