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Минюст России объявил СМИ-иноагентом "Нобелевский призыв"

Организация учреждена Елизаветой Сурначевой, которая в октября внесена в реестр иноагентов.

26 ноября, 18:24
<p>Фото © ТАСС/Екатерина Кузьмина</p>

Фото © ТАСС/Екатерина Кузьмина

Минюст России включил в список СМИ-иноагентов ООО "Нобелевский призыв"*. Компания, зарегистрированная 10 ноября, занимается издательской деятельностью. Она стала 98-й в реестре.

В сообщении Минюста РФ поясняется, что "Нобелевский призыв" был учреждён гражданами Российской Федерации, которые ранее также были включены в реестр СМИ-иноагентов как физические лица. Речь идёт о Елизавете Сурначевой*.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.

* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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