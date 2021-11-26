Минюст России объявил СМИ-иноагентом "Нобелевский призыв"
Организация учреждена Елизаветой Сурначевой, которая в октября внесена в реестр иноагентов.
Фото © ТАСС/Екатерина Кузьмина
Минюст России включил в список СМИ-иноагентов ООО "Нобелевский призыв"*. Компания, зарегистрированная 10 ноября, занимается издательской деятельностью. Она стала 98-й в реестре.
В сообщении Минюста РФ поясняется, что "Нобелевский призыв" был учреждён гражданами Российской Федерации, которые ранее также были включены в реестр СМИ-иноагентов как физические лица. Речь идёт о Елизавете Сурначевой*.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.
* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.
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