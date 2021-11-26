Бизнесмена Ебралидзе арестовали в Петербурге по делу о присвоении почти 3 млрд рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Александра Ебралидзе, подозреваемого в присвоении почти трёх миллиардов рублей. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, деньги исчезли из кассы "Констанс-банка", где бизнесмен был одним из главных акционеров.

Ебралидзе проходит по статьям "Организация преступления" и "Присвоение или растрата". Мера пресечения избрана до 23 декабря. Ранее суд по этому же делу арестовал предполагаемого сообщника Ебралидзе — бывшего председателя правления "Констанс-банка" Эльдара Дыгова.

"Ебралидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в АО АКБ "Констанс-банк", на сумму 2 917 236 089,13 рубля", — говорится в сообщении пресс-службы судов в "Телеграме".

Местонахождение денег не установлено. Также отмечается, что 24 ноября в ходе обыска в рабочем кабинете банкира была обнаружена электронная переписка, "указывающая на осведомлённость фигуранта об организации заказных убийств". Отдельно подчёркивается, что Ебралидзе ранее судим и имеет обширные связи в криминальном мире. Вменяемые преступления он не признал, от дачи показаний отказался.