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Главред Sota.Vision Еланчик включён в список СМИ-иноагентов

Новости его портала посвящены культурным и политическим событиям в России.

26 ноября, 19:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/stillfolego?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Еланчик</a></p>

Фото © Facebook / Олег Еланчик

Министерство юстиции Российской Федерции включило в реестр СМИ-иноагентов активиста и главного редактора интернет-издания Sota.Vision Олега Еланчика*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включён Еланчик Олег Александрович", — говорится в сообщении.

Sota.Vision — это информационно-аналитическое интернет-издание, материалы которого распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Новости портала посвящены культурным и политическим событиям в России.

Минюст объявил "Честные выборы" и Иркутский союз библиофилов СМИ-иноагентами

Минюст объявил "Честные выборы" и Иркутский союз библиофилов СМИ-иноагентами

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст России включил в список СМИ-иноагентов ООО "Нобелевский призыв"*. Компания, зарегистрированная 10 ноября, занимается издательской деятельностью. Она стала 98-й в реестре.

* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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