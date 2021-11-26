Главред Sota.Vision Еланчик включён в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерции включило в реестр СМИ-иноагентов активиста и главного редактора интернет-издания Sota.Vision Олега Еланчика*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включён Еланчик Олег Александрович", — говорится в сообщении.

Sota.Vision — это информационно-аналитическое интернет-издание, материалы которого распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Новости портала посвящены культурным и политическим событиям в России.

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст России включил в список СМИ-иноагентов ООО "Нобелевский призыв"*. Компания, зарегистрированная 10 ноября, занимается издательской деятельностью. Она стала 98-й в реестре.