Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв отправил в отставку нового мэра города Прокопьевска Вячеслава Cтарченко за то, что тот решил отпраздновать своё вступление в должность в то время, когда регион скорбит по погибшим горнякам и спасателям на шахте "Листвяжная".

"Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать", — написал Цивилёв в своём телеграм-канале.

Как уточнил глава Кузбасса в своём сообщении, новый мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко был отправлен за это в отставку.