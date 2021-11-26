"Нет сердца": Цивилёв уволил мэра Прокопьевска за празднование своего назначения в день гибели шахтёров
Глава Кузбасса упрекнул его в том, что в такое время позволить себе что-то праздновать — это верх жестокости.
Фото © VK / "Инцидент Кузбасс"
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв отправил в отставку нового мэра города Прокопьевска Вячеслава Cтарченко за то, что тот решил отпраздновать своё вступление в должность в то время, когда регион скорбит по погибшим горнякам и спасателям на шахте "Листвяжная".
"Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать", — написал Цивилёв в своём телеграм-канале.
Как уточнил глава Кузбасса в своём сообщении, новый мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко был отправлен за это в отставку.
Ранее стало известно, что пятерым фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения. Трём из них вменяется нарушение требований промышленной безопасности, двум — халатность.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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