На Украине госпитализирована журналистка, пострадавшая из-за охраны Зеленского
Телеканал назвал позором такое обращение со своей корреспонденткой.
Кадр из видео © Телеграм-канал / PavlovskyNews
Пострадавшую после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу госпитализировали. Об этом сообщила ведущая в эфире "Прямого", пристыдив телохранителей лидера Незалежной и его самого.
"Анну Дзьобу, нашу журналистку, только что мне сообщили, госпитализировали. Мы видели, что её глаза полны слёз. Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но, на самом деле, атака, которая произошла со стороны вашей охраны, — когда человек попал под колёса, потому что его толкнули ради того, чтоб президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, в окружении своей охраны, — это просто позор", — пылко сказала телеведущая.
Как уже сообщал Лайф, в ходе пресс-конференции, с которой со скандалом ушёл Зеленский, он заявил о готовящемся на Украине госперевороте. Он также указал на причастность к этому Рината Ахметова, который считается самым богатым человеком в Незалежной по версии Forbes. Сам олигарх успел опровергнуть домыслы главы государства.
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