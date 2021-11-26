На Украине госпитализирована журналистка, пострадавшая из-за охраны Зеленского

"Анну Дзьобу, нашу журналистку, только что мне сообщили, госпитализировали. Мы видели, что её глаза полны слёз. Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но, на самом деле, атака, которая произошла со стороны вашей охраны, — когда человек попал под колёса, потому что его толкнули ради того, чтоб президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, в окружении своей охраны, — это просто позор", — пылко сказала телеведущая.