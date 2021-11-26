Суд приговорил автора Telegram-канала "Устинов троллит" к 14 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил автора телеграм-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатора" Александра Устинова к 14 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Устинов Александр Юрьевич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство), путём частичного сложения наказаний он приговорён к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщили в суде.

Блогера также на три года лишили права заниматься администрированием сайтов и телеграм-каналов. Устинов был признан виновным и в клевете, однако освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.

Следствие доказало, что Устинов вместе с программистом Антоном Старком и журналистом Иваном Бесценным занимался распространением компромата на бизнесменов, после чего за деньги предлагал эти сведения удалить с подконтрольных сайтов и каналов. Двое других фигурантов дела — Старк и Бесценный — также признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве, их приговорили к 10 и 12 годам лишения свободы соответственно.