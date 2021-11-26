Новый коронавирус-мутант из ЮАР назвали греческой буквой Омикрон
По оценке специалистов ВОЗ, риск повторного заражения этим вариантом, по сравнению с другими, намного выше.
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Новый вариант коронавируса B.1.1.529, выявленный в ЮАР, был назван греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство.
"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии CoViD-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", — сообщили в организации.
Также по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов специалисты отметили, что, предварительно, риск повторного заражения этим вариантом, по сравнению с другими, намного выше.
Ранее в центре Гамалеи оценили опасность нового "ботсванского" штамма коронавируса. Профессор Анатолий Альтштейн не исключает, что имеющиеся вакцины окажутся малоэффективны против этого ковида-мутанта.
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