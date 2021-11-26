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Новый коронавирус-мутант из ЮАР назвали греческой буквой Омикрон

По оценке специалистов ВОЗ, риск повторного заражения этим вариантом, по сравнению с другими, намного выше.

26 ноября, 19:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новый вариант коронавируса B.1.1.529, выявленный в ЮАР, был назван греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство.

"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии CoViD-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", — сообщили в организации.

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Также по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов специалисты отметили, что, предварительно, риск повторного заражения этим вариантом, по сравнению с другими, намного выше.

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Ранее в центре Гамалеи оценили опасность нового "ботсванского" штамма коронавируса. Профессор Анатолий Альтштейн не исключает, что имеющиеся вакцины окажутся малоэффективны против этого ковида-мутанта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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