Блогер Дмитрий Ларин сообщил о переезде из России в Индонезию

Известный видеоблогер Дмитрий Ларин сообщил, что покидает Россию и переезжает в Индонезию. В интервью на YouTube-канале "Люди PRO" блогер отметил, что это решение далось тяжело, так как он вырос в РФ и стал тем, кем он сейчас является.

"Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии", — сказал Ларин, отметив, что будет жить и работать на Бали.

Блогер добавил, что решил переехать в Юго-Восточную Азию, так как там более благоприятный климат, чем в Санкт-Петербурге, где он жил последние годы. Он добавил, что также на решение повлиял арест его коллеги Юрия Хованского, проходящего по делу об оправдании терроризма.