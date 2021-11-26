Блогер Дмитрий Ларин сообщил о переезде из России в Индонезию
Он отметил, что это не "финальный процесс", но ближайшие полгода будет находиться именно там.
Дмитрий Ларин. Фото © Instagram / zloilarin
Известный видеоблогер Дмитрий Ларин сообщил, что покидает Россию и переезжает в Индонезию. В интервью на YouTube-канале "Люди PRO" блогер отметил, что это решение далось тяжело, так как он вырос в РФ и стал тем, кем он сейчас является.
"Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии", — сказал Ларин, отметив, что будет жить и работать на Бали.
Блогер добавил, что решил переехать в Юго-Восточную Азию, так как там более благоприятный климат, чем в Санкт-Петербурге, где он жил последние годы. Он добавил, что также на решение повлиял арест его коллеги Юрия Хованского, проходящего по делу об оправдании терроризма.
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В июне сообщалось, что Ларина доставили в СК на допрос по делу Хованского. По словам блогера, именно тогда он задумался об отъезде из России.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Причиной стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. 3 ноября суд продлил арест блогера, оставив его в СИЗО до 8 января 2022 года. 12 ноября стало известно, что Хованскому назначили психиатрическую экспертизу.
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