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США ограничат въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма коронавируса

Ранее ВОЗ квалифицировала эту разновидность ковида как вызывающую беспокойство.

26 ноября, 20:01

Фото © Pixabay

С 29 ноября США ограничат авиасообщение с восемью странами Африки из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом говорится в письменном заявлении президента страны Джо Байдена.

"В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелёты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября", — гласит текст заявления.

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Кроме ЮАР ограничения затронут Ботсвану, Намибию, Эсватини, Малави, Зимбабве, Лесото и Мозамбик.

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Ранее стало известно, что Россия с 28 ноября ограничит въезд из Гонконга и девяти стран из-за нового штамма ковида, который ВОЗ квалифицировала как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстрораспространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Владислав Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за нового штамма. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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