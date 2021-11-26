США ограничат въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма коронавируса

С 29 ноября США ограничат авиасообщение с восемью странами Африки из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом говорится в письменном заявлении президента страны Джо Байдена.

"В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелёты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября", — гласит текст заявления.