Два ребёнка и взрослый погибли в Косове при обстреле школьного автобуса
Ещё как минимум два человека пострадали. На место происшествия выехали следователи.
Фото © Facebook / KosovoPolice
Два ребёнка и взрослый погибли в Косове в результате обстрела школьного автобуса. Об этом сообщает национальное телевидение Сербии.
Неизвестные открыли огонь по автобусу в селе Глоджане на востоке Косова. Жертвами стали двое учеников и водитель. Пострадавших как минимум двое, точное количество пока не известно.
"В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса", — сообщает сербский телеканал.
На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об ухудшении ситуации в Косове. Дипломат отметил, что недавние действия косовского спецназа на севере региона могут быть расценены как проявление сознательной линии на обострение.
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