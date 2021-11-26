Два ребёнка и взрослый погибли в Косове при обстреле школьного автобуса

Два ребёнка и взрослый погибли в Косове в результате обстрела школьного автобуса. Об этом сообщает национальное телевидение Сербии.

Неизвестные открыли огонь по автобусу в селе Глоджане на востоке Косова. Жертвами стали двое учеников и водитель. Пострадавших как минимум двое, точное количество пока не известно.

"В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса", — сообщает сербский телеканал.

На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства ЧП устанавливаются.