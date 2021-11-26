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Два ребёнка и взрослый погибли в Косове при обстреле школьного автобуса

Ещё как минимум два человека пострадали. На место происшествия выехали следователи.

26 ноября, 20:15

Фото © Facebook / KosovoPolice

Два ребёнка и взрослый погибли в Косове в результате обстрела школьного автобуса. Об этом сообщает национальное телевидение Сербии.

Неизвестные открыли огонь по автобусу в селе Глоджане на востоке Косова. Жертвами стали двое учеников и водитель. Пострадавших как минимум двое, точное количество пока не известно.

"В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса", — сообщает сербский телеканал.

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На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об ухудшении ситуации в Косове. Дипломат отметил, что недавние действия косовского спецназа на севере региона могут быть расценены как проявление сознательной линии на обострение.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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