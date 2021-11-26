В Госдепе оценили слова Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте
Сейчас идёт работа над сбором дополнительных данных, отметили в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © President.gov.ua
США ждут дополнительной информации в контексте заявлений президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в его стране перевороте. Об этом сообщили в Госдепе.
"Что мы слышали сегодня утром — мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это", — сказал представитель американского дипведомства во время телефонного брифинга.
В Госдепе добавили, что сейчас идёт работа над сбором дополнительных данных.
Напомним, ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и в то, что предприниматель будет в нём участвовать. Ахметова возмутили слова Зеленского. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".
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