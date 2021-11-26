В Госдепе оценили слова Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте

"Что мы слышали сегодня утром — мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это", — сказал представитель американского дипведомства во время телефонного брифинга.

Напомним, ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и в то, что предприниматель будет в нём участвовать. Ахметова возмутили слова Зеленского. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".