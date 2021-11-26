Российский Красный Крест начал сбор средств для пострадавших на шахте в Кузбассе

Российский Красный Крест (РКК) начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и готовы оказать поддержку нуждающимся. Основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде. Уже сейчас мы запустили централизованный сбор средств для оказания адресной помощи", — приводятся слова Савчука на сайте РКК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поблагодарил Российский Красный Крест за поддержку пострадавших в этот тяжёлый момент.

"Мы видим, что вся страна и люди за её пределами соболезнуют семьям погибших, и глубоко благодарны им за это искреннее участие", — отметил глава региона.