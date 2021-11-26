Российский Красный Крест начал сбор средств для пострадавших на шахте в Кузбассе
Глава РКК Павел Савчук подчеркнул, что основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российский Красный Крест (РКК) начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.
"Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и готовы оказать поддержку нуждающимся. Основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде. Уже сейчас мы запустили централизованный сбор средств для оказания адресной помощи", — приводятся слова Савчука на сайте РКК.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поблагодарил Российский Красный Крест за поддержку пострадавших в этот тяжёлый момент.
"Мы видим, что вся страна и люди за её пределами соболезнуют семьям погибших, и глубоко благодарны им за это искреннее участие", — отметил глава региона.
Перечислить деньги можно через приложение "Сбербанк Онлайн", банкоматы, терминалы, офисы банка, приложение "ВТБ Онлайн" или сайт redcross.ru. Комиссия за перевод не взимается. Сбор средств осуществляется в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Отчёт о расходовании денег будет каждый месяц публиковаться на сайте РКК. Для расходования средств будет создана специальная комиссия с участием региональных органов власти.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент России Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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