"Хлопцы начинают разбегаться": Интервью Зеленского может стать последним в его статусе президента Политолог Александр Роджерс — о том, почему у "пана атамана" нет ни авторитета, ни денег, а в случае войны не останется и свободы перемещения 26 ноября, 21:40 Фото © President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дал внеочередное интервью специально подобранным журналистам. Где он всячески пытался расхваливать свои мнимые достижения и поливал грязью оппонентов и бывших соратников. Но ключевым сообщением, ради которого, скорее всего, и была затеяна беседа, стало заявление, будто одного из крупнейших олигархов Украины, Рината Ахметова, пытаются втянуть в заговор с целью государственного переворота.

Якобы у Зеленского есть некие аудиозаписи переговоров неназванных персонажей из России и с Украины, на которых те обсуждают, как вовлечь Ахметова в попытку госпереворота. Доказательств, конечно, никаких предъявлено не было — "джентльменам принято верить на слово" (и всё такое). В ответ пресс-служба Рината Ахметова уже выпустила заявление, в котором практически прямым текстом говорится, что Зеленский врёт, Ахметов — патриот Украины, "Крым цэ Украина", Донбасс тоже и никаких заговоров не существует.

С одной стороны, даже если допустить, что Ахметов патриот (очень странный, конечно, который десятилетиями занимался скупкой за бесценок государственной собственности и выдаивал из украинцев последние соки, давя их непосильными ценами на коммуналку), то это никак не противоречит тому, что он может быть заговорщиком.

С другой стороны, если у Зеленского действительно есть какие-то доказательства существования такого заговора (а они видны даже из Москвы) и участия в нём Ахметова, то что мешает "гаранту конституции" отдать приказ соответствующим спецслужбам и арестовать всех заговорщиков? Ведь предотвращение попыток государственного переворота и свержения конституционного строя (понимаю, что относительно Украины это давно звучит смешно) — это не просто вопрос выживания Зеленского, а де-юре его прямая обязанность, согласно всё той же конституции.

Тем более что как раз перед этим Зеленского журналисты спрашивали: "Где посадки коррупционеров?" От него требуют деолигархизации Украины, и это прекрасная возможность это сделать. В этом же интервью Зеленский пафосно заявил: "Я не Янукович, никуда бежать не собираюсь".

Но вместо ареста Ахметова и прочих заговорщиков Зеленский откровенно виляет и заигрывает. Разговаривает на самом интервью с Савиком Шустером, почти уговаривает его прекратить травлю в свой адрес. Потом приглашает Ахметова на Банковую для переговоров, обещает дать послушать имеющиеся у него записи (прямо очередные "плёнки Мельниченко", если кто-то ещё помнит, что это). И всячески демонстрирует готовность к компромиссу, чуть ли не уговаривает: "Не свергайте меня, пожалуйста".

Это явно не сильная позиция. И Зеленский, совершенно очевидно, не чувствует за собой силы, не ощущает себя хозяином положения. Как бы он ни храбрился и ни хвалился на словах.

Так и хочется вспомнить библейское: "Мене, мене, текел, упарсин". Что означает: "Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твоё и положил конец ему; текел — ты взвешен на весах и найден очень лёгким; перес — разделено царство твоё и дано мидянам и персам".

Зеленский взвешен и найден очень лёгким. Его не воспринимают даже члены его собственной команды, не говоря уже о политических соперниках и правителях сопредельных государств. Украину в целом не воспринимают всерьёз из-за её поведения за последние годы, а уж Зеленского, который плывёт по течению и пытается понравиться тем, кто его ненавидит, и который себя за два года никак не проявил сильным и волевым политиком, тем более.

Поэтому если (а скорее "когда") дойдёт до очередного противостояния в борьбе за власть, то перспективы Зеленского весьма призрачны. У "пана атамана" нет ни авторитета, ни тем более золотого запаса. И, как говорил Попандопуло из Одессы в аналогичном случае, "хлопцы начинают разбегаться".

Как говорил у Булгакова немецкий генерал Шратт предшественнику Зеленского сто лет назад: "Ваша светлость, вы знаете, что будет с вами в случае взятия вас в плен? На вашей светлости есть приговор. Он есть весьма печален".

Авторы Александр Роджерс