Ежедневное употребление белого хлеба может привести к инсулинорезистентности, диабету и ожирению. Об этом рассказала в интервью "Москва 24" врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, работа белой муки в человеческом организме подобна работе сахара. Даже если в хлебе просто белая мука, вода и дрожжи, он, по сути, является сахаром, а не хлебом.

"Такие качели приводят к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса, с которым потом крайне сложно справиться", — отметила Соломатина.

Диетолог призвала не злоупотреблять белым хлебом и помнить, что это десерт, а не продукт питания. Лучше всего есть цельнозерновой хлеб, в котором содержится полезная для кишечника клетчатка и витамины группы B, подчеркнула врач. Но, по её словам, сейчас настоящий продукт встречается редко. В составе на первом месте стоит мука высшего сорта, которая является очищенной мукой, способной навредить здоровью. При этом ржаная мука может находиться на одном из последних мест в составе.

"Если мы берём среднестатистического человека со средним весом и средней физической нагрузкой, то ему можно где-то два-четыре кусочка цельнозернового хлеба в день. У кого высокая физическая нагрузка, там будет совершенно другой расход калорий и больше норма употребления", — заметила специалист.