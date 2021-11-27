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Сооснователь "Ленинграда" Вдовин рассказал о создании музыки для сериала "Вне себя"

Также композитор ответил на вопрос о своих отношениях с Сергеем Шнуровым и поделился, над чем работает сейчас.

26 ноября, 23:03

Игорь Вдовин. Фото © ТНТ

Один из основателей группы "Ленинград" и автор проекта "Симфоническое кино" музыкант Игорь Вдовин рассказал о своей роли в создании сериала "Вне себя", где он выступил автором музыки, а также поделился, над чем работает сейчас. В интервью газете "Петербургский дневник" композитор отметил, что во "Вне себя" его пригласил звукорежиссёр Александр Копейкин.

"Он порекомендовал меня Александру Дулерайну (режиссёр пилотной серии. — Прим. Лайфа). Я сделал несколько набросков — и понеслось. Мне этот проект понравился всем, когда я посмотрел рабочий монтаж: понравился историей, юмором, темпом. Мне дали творческую свободу. Я просто посмотрел варианты монтажа, у меня возникли свои мысли — и мы совпали в видении с творческой группой", — сказал Вдовин.

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Музыкант добавил, что зрителям стоит посмотреть этот сериал, так как это очень весёлый проект, однако там присутствует достаточно высокая доля чёрного юмора. Также Вдовин рассказал о своих текущих занятиях.

"В основном работаю в кино. Вот сейчас новый фильм снимает в Петербурге прекрасный режиссёр Алексей Попогребский. Алиса Хазанова сняла замечательный фильм — уже постпродакшен вовсю идёт. Блестящий режиссёр Алексей Мизгирёв находится на этапе запуска очень интересного проекта. У меня много работы, и это абсолютно разные истории", — признался композитор.

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Отвечая на вопрос о Сергее Шнурове, Вдовин заметил, что они давно не виделись, но отношения у них прекрасные.

Ранее автор романа "Великая кошачья революция" раскрыл, сколько стоило участие Шнурова в проекте. По словам Андрея Горбунова, многие думали, что музыкант запросил огромный гонорар, но это оказалось совсем не так.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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