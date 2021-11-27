Директор Театра Вахтангова призвал разрешить полную посещаемость при наличии QR-кодов
Кирилл Крок отметил, что в учреждении выступают за безусловную вакцинацию и уже привилось 95% сотрудников.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Директор Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок в ходе общественного слушания законопроектов в ОП РФ отметил заинтересованность театров в QR-кодах. Также он призвал пускать их обладателей на постановки без ограничений.
"Я представляю культурную отрасль в Москве. Есть две вещи, которые очень волнуют всё театральное сообщество Москвы и России. Мы за безусловную вакцинацию. В Театре имени Вахтангова порядка 95% сотрудников привиты и имеют QR-коды. Мы также требуем от наших зрителей при посещении театра QR-коды", — отметил Крок на видео, опубликованном в телеграм-канале ОП РФ.
Директор театра обратился к Общественной палате с просьбой при рассмотрении законопроекта учесть несколько фактов и дать законодателю соответствующие рекомендации. Так, он предложил вместо 70% посещаемости разрешить 100%-ную в случае, если в учреждении культуры 80% имеют QR-коды (вакцинированы, переболели или у них медотвод). "Мы создаём в залах зону, свободную от ковида", — подчеркнул Крок. Он напомнил, что законодательно в Москве до сих пор не открыты офлайн-кассы учреждений культуры.
"Кассир продаёт билеты через стекло, то есть личного контакта между покупателем и кассиром нет. Почему, согласно указу мэра, московским культурным учреждениям запрещено продавать билеты в кассе театров? Огромная аудитория наших зрителей — люди пенсионного возраста и те, кто не доверяет покупке билетов онлайн. От этого страдает целая отрасль, наши зрители. Мне кажется, это избыточное административное регулирование, которое сегодня существует на территории города", — считает директор Театра имени Вахтангова.
Ранее в ОП РФ призвали расширить список мест, куда россияне смогут попасть без QR-кодов. В перечень исключений следует добавить в первую очередь поликлиники, считают там.
Лента новостей
Правнук Сталина попросил патриарха Кирилла помочь с перезахоронением советского вождя
сегодня в 22:19
"Десерт, а не продукт питания": Диетолог Соломатина предупредила об опасности белого хлеба
сегодня в 22:03
Экс-спикер Рады Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины
сегодня в 21:48
Комментариев: 0