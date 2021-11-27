Директор Театра Вахтангова призвал разрешить полную посещаемость при наличии QR-кодов

Директор Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок в ходе общественного слушания законопроектов в ОП РФ отметил заинтересованность театров в QR-кодах. Также он призвал пускать их обладателей на постановки без ограничений.

"Я представляю культурную отрасль в Москве. Есть две вещи, которые очень волнуют всё театральное сообщество Москвы и России. Мы за безусловную вакцинацию. В Театре имени Вахтангова порядка 95% сотрудников привиты и имеют QR-коды. Мы также требуем от наших зрителей при посещении театра QR-коды", — отметил Крок на видео, опубликованном в телеграм-канале ОП РФ.

Директор театра обратился к Общественной палате с просьбой при рассмотрении законопроекта учесть несколько фактов и дать законодателю соответствующие рекомендации. Так, он предложил вместо 70% посещаемости разрешить 100%-ную в случае, если в учреждении культуры 80% имеют QR-коды (вакцинированы, переболели или у них медотвод). "Мы создаём в залах зону, свободную от ковида", — подчеркнул Крок. Он напомнил, что законодательно в Москве до сих пор не открыты офлайн-кассы учреждений культуры.

"Кассир продаёт билеты через стекло, то есть личного контакта между покупателем и кассиром нет. Почему, согласно указу мэра, московским культурным учреждениям запрещено продавать билеты в кассе театров? Огромная аудитория наших зрителей — люди пенсионного возраста и те, кто не доверяет покупке билетов онлайн. От этого страдает целая отрасль, наши зрители. Мне кажется, это избыточное административное регулирование, которое сегодня существует на территории города", — считает директор Театра имени Вахтангова.