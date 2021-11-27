В Крыму состоялся финальный этап всероссийской акции "Сохраним лес"

В Крыму прошло финальное в 2021 году мероприятие акции "Сохраним лес". 26 ноября более 70 человек, в том числе замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов, председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и руководитель АНО "Сад памяти" Ольга Степченко высадили свыше 3000 саженцев ясеня в Симферопольском лесничестве.

"С каждым годом акция "Сохраним лес" привлекает всё больше энтузиастов. Благодаря активности наших граждан в этом году удалось установить рекорд — высадить более 70 миллионов деревьев! Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. По традиции акцию поддержали все регионы России. Но особенно активно акция шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом этого года. Первыми лесовосстановительные работы начали в Якутии", — подчеркнула вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, выразив надежду, что в 2022 году мероприятия привлекут ещё больше людей.

Как сообщается на сайте "Сохраним лес", в 2021 году удалось высадить 70 479 443 дерева. Общее их количество за три года превысило 150 миллионов. В этом году в акции поучаствовало на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом. В топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев вошли Белгородская, Ленинградская, Тюменская области, Алтайский край и Нижегородская область.

В этом году особый акцент был сделан на регионы, пострадавшие во время лесных пожаров летом 2021 года. Так, акция "Сохраним лес" стартовала в Якутии в августе. Всего через неделю там был высажен юбилейный — миллионный — саженец. Также мероприятия прошли в Челябинской области (у пострадавших посёлков Джабык и Запасное) и в других регионах, где наблюдались лесные пожары. Самой северной точкой акции стал Ямало-Ненецкий автономный округ, самой южной — Дагестан, самой западной — Калининградская область, а самой восточной — Камчатка.

"Сегодня акция "Сохраним лес" заканчивается. Но уже 18 марта мы соберёмся здесь снова, чтобы дать старт акции "Сад памяти" на новый — третий по счёту — сезон", — отметила генеральный директор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко.

Кроме того, в 2021 году в рамках акции "Сохраним лес" была запущена новая инициатива — "Дерево жизни". Молодым семьям, в которых появился малыш, будут вручать уникальный подарок — сертификат, дающий возможность не только посадить дерево, но и назвать его в честь своего ребёнка. Начиная со следующего года эти сертификаты будут вручаться семьям в загсах или в роддомах — как часть подарочного набора. Для того чтобы принять участие в высадках, родителям нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте акции "Сохраним лес".

Акция "Сохраним лес" является одной из крупнейших экологических инициатив в России. В ней принимает участие широкий круг общественности. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийское общество охраны природы, "Молодёжка ОНФ", а также АНО "Национальные приоритеты", АНО "Сад памяти" и АНО "Большая культура".