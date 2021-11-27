Овечкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
От 25-й позиции российского форварда "Вашингтона" отделяет 14 очков.
Фото © ТАСС / AP
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пантерз". Таким образом, россиянин довёл свой счёт заброшенных шайб до 747, а количество очков — до 1355.
A little half-clapper gives Alex Ovechkin (@ovi8) his second of the game! 👏 pic.twitter.com/e5iTOkzbBv— NHL (@NHL) November 26, 2021
В списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин поднялся на 26-е место, обойдя сразу двух хоккеистов — Ги Лафлёра (1353) и Брендана Шэнахэна (1354). Теперь его ближайшей целью является Джонни Буцик, имеющий 1369 очков.
На момент 03:00 мск прошло два периода матча. "Вашингтон" ведёт со счётом 3:2. Стоит отметить, что после шайб Овечкина "Флорида" заменила российского вратаря Сергея Бобровского.
Ранее Овечкин первым из российских хоккеистов набрал 1350 очков в НХЛ. В списке лучших снайперов сезона он на три гола (17 против 20) отстаёт от немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтон Ойлерс".
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