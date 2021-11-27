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Овечкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

От 25-й позиции российского форварда "Вашингтона" отделяет 14 очков.

27 ноября, 00:04

Фото © ТАСС / AP

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пантерз". Таким образом, россиянин довёл свой счёт заброшенных шайб до 747, а количество очков — до 1355.

В списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин поднялся на 26-е место, обойдя сразу двух хоккеистов — Ги Лафлёра (1353) и Брендана Шэнахэна (1354). Теперь его ближайшей целью является Джонни Буцик, имеющий 1369 очков.

Ассистентский хет-трик: Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Монреаля"

Ассистентский хет-трик: Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Монреаля"

На момент 03:00 мск прошло два периода матча. "Вашингтон" ведёт со счётом 3:2. Стоит отметить, что после шайб Овечкина "Флорида" заменила российского вратаря Сергея Бобровского.

Ранее Овечкин первым из российских хоккеистов набрал 1350 очков в НХЛ. В списке лучших снайперов сезона он на три гола (17 против 20) отстаёт от немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтон Ойлерс".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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