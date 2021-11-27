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Глава пресс-службы "Спартака" подтвердил переговоры с инвесторами из ОАЭ о продаже акций

Подробностей Дмитрий Зеленов не привёл, отметив, что вопрос решается на уровне акционеров.

27 ноября, 05:08

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

ФК "Спартак" ведёт переговоры с несколькими инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о продаже акций клуба. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров", — приводит слова Зеленова ТАСС.

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Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака". По некоторым данным, представители компании присутствовали на домашнем матче красно-белых против "Ростова", который завершился ничьей (1:1). Позже журналист Иван Карпов заявил, что компания якобы передумала вкладываться в "Спартак" и теперь рассматривает ЦСКА.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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