Глава пресс-службы "Спартака" подтвердил переговоры с инвесторами из ОАЭ о продаже акций
Подробностей Дмитрий Зеленов не привёл, отметив, что вопрос решается на уровне акционеров.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
ФК "Спартак" ведёт переговоры с несколькими инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о продаже акций клуба. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
"Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров", — приводит слова Зеленова ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака". По некоторым данным, представители компании присутствовали на домашнем матче красно-белых против "Ростова", который завершился ничьей (1:1). Позже журналист Иван Карпов заявил, что компания якобы передумала вкладываться в "Спартак" и теперь рассматривает ЦСКА.
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