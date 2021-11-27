Глава пресс-службы "Спартака" подтвердил переговоры с инвесторами из ОАЭ о продаже акций

ФК "Спартак" ведёт переговоры с несколькими инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о продаже акций клуба. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров", — приводит слова Зеленова ТАСС.