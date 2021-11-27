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Черчесов заявил о готовности вернуться в сборную России по футболу

Также он не против возглавить команду Польши перед стыковым матчем с россиянами.

27 ноября, 04:08

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил готовность вернуться на свой прежний пост. Также он не против возглавить национальную команду Польши перед стыковым матчем ЧМ-2022 с Россией.

"Во-первых, у неё есть тренер. А во-вторых, если предложат — да", — сказал Черчесов в беседе со "Спорт-экспрессом", отвечая на вопрос, готов ли он тренировать поляков.

С кем сыграет сборная России по футболу в стыковых матчах

С кем сыграет сборная России по футболу в стыковых матчах

Стоит отметить, что Черчесов в 2015–2016 годах тренировал польский клуб "Легия", с которым стал чемпионом страны и обладателем кубка.

На вопрос о возможном возвращении в сборную России Черчесов также ответил утвердительно.

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Напомним, накануне стало известно, что в конце марта сборная России в первом раунде стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года встретится с командой Польши. В случае успеха следующим соперником россиян будет победитель встречи между Швецией и Чехией. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин назвал итоги жеребьёвки нормальными.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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