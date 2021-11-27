Черчесов заявил о готовности вернуться в сборную России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил готовность вернуться на свой прежний пост. Также он не против возглавить национальную команду Польши перед стыковым матчем ЧМ-2022 с Россией.

"Во-первых, у неё есть тренер. А во-вторых, если предложат — да", — сказал Черчесов в беседе со "Спорт-экспрессом", отвечая на вопрос, готов ли он тренировать поляков.

Стоит отметить, что Черчесов в 2015–2016 годах тренировал польский клуб "Легия", с которым стал чемпионом страны и обладателем кубка.

На вопрос о возможном возвращении в сборную России Черчесов также ответил утвердительно.