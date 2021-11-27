В США застрелили неизвестного, пытавшегося проникнуть с ножом на военный объект
Отмечается, что он подъехал на автомобиле к контрольно-пропускному пункту, вышел из машины и направился в сторону караульных "с враждебными намерениями".
Фото © Twitter / MalikEarnest
Неизвестный человек с ножом пытался проникнуть на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты США в Сан-Диего (штат Калифорния). Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя военного объекта, караульные застрелили его.
Инцидент произошёл 26 ноября около 12:00 по местному времени (22:00 мск). Неизвестный подъехал на автомобиле к контрольно-пропускному пункту, вышел из машины с ножом и направился в сторону караульных "с враждебными намерениями". Те в ответ приказали остановиться, но гость не отреагировал. После нескольких предупреждений они застрелили неизвестного. Следственное управление ВМС США проводит расследование.
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