Больше не фонтанирует: Пошлый эмодзи с баклажаном пропал из Telegram после опроса Дурова о требованиях Apple
При этом большинство пользователей согласилось на полное прекращение работы мессенджера на iOS.
Скриншот © TJournal
Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале опрос о целесообразности присутствия мессенджера Telegram на устройствах Apple. Разработчик заявил, что компания якобы потребовала удалить пошлый эмодзи с баклажаном.
"Что лучше: удаление фонтанирующего баклажана или полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple?" — огласил Дуров два варианта.
При этом не ясно, действительно Apple выдвигала какие-либо требования или же бизнесмен решил пошутить с помощью мема о мессенджере.
На момент 07:15 мск своё мнение высказало почти 266 тысяч пользователей. Большинство (63%) проголосовало за второй вариант. Несмотря на это, скандальный эмодзи пропал, пишет TJ. Телеграм-канал "Код Дурова" также подтверждает, что баклажан больше не фонтанирует. Причём не только на устройствах iOS, но и на Android и ПК-клиентах тоже.
Также пропала и анимация с персиком. Ранее пользователи отметили, что нововведение слишком откровенное и вообще ни к чему в мессенджере. Некоторые предположили, что в США за такую иконку можно схлопотать иск за сексуальные домогательства.
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