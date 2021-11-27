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Больше не фонтанирует: Пошлый эмодзи с баклажаном пропал из Telegram после опроса Дурова о требованиях Apple

При этом большинство пользователей согласилось на полное прекращение работы мессенджера на iOS.

27 ноября, 04:25

Скриншот © TJournal

Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале опрос о целесообразности присутствия мессенджера Telegram на устройствах Apple. Разработчик заявил, что компания якобы потребовала удалить пошлый эмодзи с баклажаном.

"Что лучше: удаление фонтанирующего баклажана или полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple?" — огласил Дуров два варианта.

При этом не ясно, действительно Apple выдвигала какие-либо требования или же бизнесмен решил пошутить с помощью мема о мессенджере.

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На момент 07:15 мск своё мнение высказало почти 266 тысяч пользователей. Большинство (63%) проголосовало за второй вариант. Несмотря на это, скандальный эмодзи пропал, пишет TJ. Телеграм-канал "Код Дурова" также подтверждает, что баклажан больше не фонтанирует. Причём не только на устройствах iOS, но и на Android и ПК-клиентах тоже.

Также пропала и анимация с персиком. Ранее пользователи отметили, что нововведение слишком откровенное и вообще ни к чему в мессенджере. Некоторые предположили, что в США за такую иконку можно схлопотать иск за сексуальные домогательства.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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