Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале опрос о целесообразности присутствия мессенджера Telegram на устройствах Apple. Разработчик заявил, что компания якобы потребовала удалить пошлый эмодзи с баклажаном.

"Что лучше: удаление фонтанирующего баклажана или полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple?" — огласил Дуров два варианта.

При этом не ясно, действительно Apple выдвигала какие-либо требования или же бизнесмен решил пошутить с помощью мема о мессенджере.

На момент 07:15 мск своё мнение высказало почти 266 тысяч пользователей. Большинство (63%) проголосовало за второй вариант. Несмотря на это, скандальный эмодзи пропал, пишет TJ. Телеграм-канал "Код Дурова" также подтверждает, что баклажан больше не фонтанирует. Причём не только на устройствах iOS, но и на Android и ПК-клиентах тоже.