Министерство внутренних дел опубликовало видео погони за наркокурьером на МКАД в Москве. Ролик размещён на ютуб-канале "МВД-медиа".

В начале видео сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW и подошли к водителю. Тот открыл дверь машины, но не вышел из неё. Злоумышленник продолжил движение. Началась погоня, в результате которой водителя удалось задержать. В его авто правоохранители нашли три пакета с белым порошком.

"На заднем сиденье BMW обнаружено три крупных свёртка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также она отметила, что во время погони водитель BMW врезался в несколько автомобилей, один из которых загорелся.