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Искры из-под колёс: МВД опубликовало видео погони за наркокурьером на МКАД

В автомобиле злоумышленника полицейские нашли три свёртка с белым порошком.

27 ноября, 03:49

Кадр из видео © YouTube / "МВД Медиа"

Министерство внутренних дел опубликовало видео погони за наркокурьером на МКАД в Москве. Ролик размещён на ютуб-канале "МВД-медиа".

В начале видео сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW и подошли к водителю. Тот открыл дверь машины, но не вышел из неё. Злоумышленник продолжил движение. Началась погоня, в результате которой водителя удалось задержать. В его авто правоохранители нашли три пакета с белым порошком.

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"На заднем сиденье BMW обнаружено три крупных свёртка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также она отметила, что во время погони водитель BMW врезался в несколько автомобилей, один из которых загорелся.

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Ранее сообщалось, что вес обнаруженных наркотиков составил шесть килограммов. В ходе погони полицейским пришлось применить табельное оружие, нарушитель был ранен в шею.

А несколько дней назад Лайф рассказывал о школьнике-наркокурьере, который сбил полицейского на автомобиле каршеринга. Юноша пытался уйти от погони и влетел в иномарку на встречке, в итоге его задержали. В отношении парня возбудили два уголовных дела.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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