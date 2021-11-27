Вице-премьер Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой
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Она отметила, что Минприроды организовало конкурс на подготовку научного обоснования по уровню воды в озере.
Вопрос о внесении Байкала в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может быть снят до начала заседания комитета ЮНЕСКО в Казани в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
В апреле ЮНЕСКО определило до февраля 2022 года срок выполнения Россией рекомендаций о статусе и состоянии озера.
"Российская Федерация всё сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять", — сказала Абрамченко в беседе с журналистами во время визита в Монголию.
По словам вице-премьера, Минприроды организовало конкурс на подготовку научного обоснования по уровню воды в Байкале в настоящее время.
Ранее Абрамченко сообщила об утилизации 17 затопленных судов в рамках "генеральной уборки". За помощь она поблагодарила команду Минтранса и два региона — Камчатский край и Магаданскую область.