Вице-премьер Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой

Она отметила, что Минприроды организовало конкурс на подготовку научного обоснования по уровню воды в озере.

Вопрос о внесении Байкала в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может быть снят до начала заседания комитета ЮНЕСКО в Казани в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В апреле ЮНЕСКО определило до февраля 2022 года срок выполнения Россией рекомендаций о статусе и состоянии озера.

"Российская Федерация всё сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять", — сказала Абрамченко в беседе с журналистами во время визита в Монголию.

По словам вице-премьера, Минприроды организовало конкурс на подготовку научного обоснования по уровню воды в Байкале в настоящее время.