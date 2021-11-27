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Евросоюз впервые включил российскую авиакомпанию в чёрный список

Теперь перевозчику запрещено летать в страны ЕС из-за "опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности".

27 ноября, 02:58
<p>Фото © <a href="https://www.skol.ru/fleet-aircrafts/yak-40/#gallery-3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">skol.ru</a></p>

Фото © skol.ru

Евросоюз включил российскую авиакомпанию "Скол" в чёрный список. Уведомление об этом размещено на официальном сайте ЕС.

Теперь перевозчику запрещено летать в страны ЕС из-за "опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности". Всего в перечне фигурирует 97 авиакомпаний, в основном из Африки.

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Как пишет РБК, "Скол" — первая авиакомпания из РФ, попавшая в чёрный список ЕС. Она занимается грузовыми перевозками и является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. В августе Федеральная налоговая служба подавала иск о банкротстве компании, но позже там заявили, что выплатили свыше 193 миллионов рублей долга. Перевозчик был основан в 2000 году. На официальном сайте указано, что воздушный флот авиакомпании состоит из вертолётов Ми-26Т, Airbus Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8Т, Airbus Helicopters H125, "Ансат" и самолётов Як-40, L-410 и Сessna 208B Grand Caravan.

Ранее стало известно, что 1 декабря Евросоюз утвердит новые санкции против Белоруссии, включающие ограничения для авиакомпании "Белавиа".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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