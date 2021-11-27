Евросоюз впервые включил российскую авиакомпанию в чёрный список

Теперь перевозчику запрещено летать в страны ЕС из-за "опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности". Всего в перечне фигурирует 97 авиакомпаний, в основном из Африки.

Как пишет РБК, "Скол" — первая авиакомпания из РФ, попавшая в чёрный список ЕС. Она занимается грузовыми перевозками и является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. В августе Федеральная налоговая служба подавала иск о банкротстве компании, но позже там заявили, что выплатили свыше 193 миллионов рублей долга. Перевозчик был основан в 2000 году. На официальном сайте указано, что воздушный флот авиакомпании состоит из вертолётов Ми-26Т, Airbus Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8Т, Airbus Helicopters H125, "Ансат" и самолётов Як-40, L-410 и Сessna 208B Grand Caravan.