ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм ковида "омикрон"

Существующие ПЦР-тесты способны выявлять штамм коронавируса "омикрон", обнаруженный в Южной Африке. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Существующие тесты ПЦР всё ещё выявляют этот вариант SARS-CoV-2", — сообщили в ВОЗ по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.