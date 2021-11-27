ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм ковида "омикрон"
Распознать эту разновидность коронавируса можно по выпадению S-гена при тестировании, отметили эксперты.
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Существующие ПЦР-тесты способны выявлять штамм коронавируса "омикрон", обнаруженный в Южной Африке. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Существующие тесты ПЦР всё ещё выявляют этот вариант SARS-CoV-2", — сообщили в ВОЗ по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
В организации уточнили, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, но его можно выявить по выпадению S-гена при тестировании.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстрораспространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. Вирусолог Владислав Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за этого штамма. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
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