Депутат Госдумы Тумусов предложил давать россиянам выходные для ревакцинации

Российским работодателям рекомендовано давать сотрудникам два выходных дня для вакцинации от коронавируса. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Федот Тумусов считает, что эту практику следует распространить и на ревакцинацию от ковида.

"Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации", — сказал парламентарий в беседе с радио Sputnik.

Депутат считает, что работодатели сами заинтересованы в предоставлении выходных для ревакцинации, ведь им важно, чтобы сотрудники не болели. Тумусов добавил, что вакцинация, как и последующая ревакцинация, — единственный надёжный способ снизить риск госпитализации с тяжёлым течением ковида.