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ВТО отложила первую за четыре года министерскую конференцию из-за нового штамма ковида

Из-за коронавируса это мероприятие переносится уже второй раз. Изначально оно должно было пройти в Казахстане.

27 ноября, 01:36

Фото © ТАСС / AP

Всемирная торговая организация (ВТО) перенесла свою 12-ю министерскую конференцию, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Об этом сообщила замгендиректора организации Анабель Гонсалес в "Твиттере".

Перенос связан с появлением в Южной Африке нового штамма коронавируса, опасность которого признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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"12-я министерская конференция ВТО отложена", — написала Гонсалес.

Как подчеркнула замгендиректора ВТО, это решение, принятое председателем генсовета и гендиректором ВТО, поддержали все члены организации. Новые сроки проведения конференции пока не определены. Стоит отметить, что 12-ю министерскую конференцию не удаётся провести в назначенные сроки уже второй раз. Изначально она должна была состояться в июне 2020 года в Нур-Султане, но вмешалась пандемия. Предыдущая конференция прошла в 2017 году в Буэнос-Айресе.

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Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстрораспространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. Вирусолог Владислав Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за этого штамма. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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