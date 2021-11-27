ВТО отложила первую за четыре года министерскую конференцию из-за нового штамма ковида
Из-за коронавируса это мероприятие переносится уже второй раз. Изначально оно должно было пройти в Казахстане.
Фото © ТАСС / AP
Всемирная торговая организация (ВТО) перенесла свою 12-ю министерскую конференцию, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Об этом сообщила замгендиректора организации Анабель Гонсалес в "Твиттере".
Перенос связан с появлением в Южной Африке нового штамма коронавируса, опасность которого признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"12-я министерская конференция ВТО отложена", — написала Гонсалес.
Как подчеркнула замгендиректора ВТО, это решение, принятое председателем генсовета и гендиректором ВТО, поддержали все члены организации. Новые сроки проведения конференции пока не определены. Стоит отметить, что 12-ю министерскую конференцию не удаётся провести в назначенные сроки уже второй раз. Изначально она должна была состояться в июне 2020 года в Нур-Султане, но вмешалась пандемия. Предыдущая конференция прошла в 2017 году в Буэнос-Айресе.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстрораспространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. Вирусолог Владислав Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за этого штамма. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
Комментариев: 0