ВТО отложила первую за четыре года министерскую конференцию из-за нового штамма ковида

Всемирная торговая организация (ВТО) перенесла свою 12-ю министерскую конференцию, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Об этом сообщила замгендиректора организации Анабель Гонсалес в "Твиттере".

Как подчеркнула замгендиректора ВТО, это решение, принятое председателем генсовета и гендиректором ВТО, поддержали все члены организации. Новые сроки проведения конференции пока не определены. Стоит отметить, что 12-ю министерскую конференцию не удаётся провести в назначенные сроки уже второй раз. Изначально она должна была состояться в июне 2020 года в Нур-Султане, но вмешалась пандемия. Предыдущая конференция прошла в 2017 году в Буэнос-Айресе.