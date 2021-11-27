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Глава Генштаба Великобритании Картер назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм

Военачальник не уточнил, о каких именно угрозах идёт речь, упомянув только "действия, относящиеся к серой зоне", которые предполагают использование "всех инструментов силы", но не провоцируют войну.

27 ноября, 01:08

Кадр из видео YouTube / Sky News

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер считает "угрозы" от России серьёзнее, чем экстремизм. Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.

"Я стал главой армии летом 2014 года, и на тот момент мы спорили о том, исходит ли угроза от насильственного экстремизма или это была угроза, исходящая от России. На тот момент аргумент о насильственном экстремизме одержал верх. Но потом, в 2018 году, семья Скрипаля подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьёзной угрозой для нашей страны", — заявил Картер.

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При этом военачальник не уточнил, о каких именно угрозах идёт речь, упомянув только "действия, относящиеся к серой зоне", которые предполагают использование "всех инструментов силы", но не провоцируют начало войны. Как пишет издание, "угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности".

По словам Картера, России после вывода сил НАТО из Афганистана не стоит полагать, что "Запад мёртв". Он считает, что "преимущества альянса" заключаются в наличии союзников, в то время как у России — "клиенты".

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Ранее директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин назвал очередной ложью заявление Лондона о третьем "отравителе" Скрипаля. Посольство РФ также раскритиковало расследование Британии, окрестив его келейным. А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дело Скрипаля" инструментом давления Британии на Россию.

Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Британии, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предъявлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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