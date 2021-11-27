Глава Генштаба Великобритании Картер назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер считает "угрозы" от России серьёзнее, чем экстремизм. Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.

"Я стал главой армии летом 2014 года, и на тот момент мы спорили о том, исходит ли угроза от насильственного экстремизма или это была угроза, исходящая от России. На тот момент аргумент о насильственном экстремизме одержал верх. Но потом, в 2018 году, семья Скрипаля подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьёзной угрозой для нашей страны", — заявил Картер.

При этом военачальник не уточнил, о каких именно угрозах идёт речь, упомянув только "действия, относящиеся к серой зоне", которые предполагают использование "всех инструментов силы", но не провоцируют начало войны. Как пишет издание, "угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности".

По словам Картера, России после вывода сил НАТО из Афганистана не стоит полагать, что "Запад мёртв". Он считает, что "преимущества альянса" заключаются в наличии союзников, в то время как у России — "клиенты".