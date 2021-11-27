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Разработчик Cyberpunk 2077 Кичиньский рассказал о будущем проблемной игры

Он уверен, что со временем пользователи и критики признают её очень хорошей.

27 ноября, 00:46

Кадр из видео © YouTube / Cyberpunk 2077

Владельцы польской компании CD Projekt, разработавшей игру Cyberpunk 2077, не намерены её продавать. Об этом, отвечая на соответствующие слухи, заявил глава компании Адам Кичиньский. Также он отметил, что в будущем Cyberpunk 2077 признают очень хорошей игрой, несмотря на все трудности, которые есть сейчас.

"Тем более со временем системы станут мощнее, а игру мы будем улучшать. Мы постоянно работаем над новыми правками и версиями для следующего поколения консолей", — подчеркнул Кичиньский в интервью газете Rzeczpospolita.

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Также глава CD Projekt объяснил решение о переносе обновлений и новых релизов на будущий год. Кичиньский назвал этот шаг сложным, но верным, ведь разработчикам нужно время, чтобы добиться максимального качества и улучшить производительность.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Вскоре игра подверглась критике из-за многочисленных недоработок. Компания Sony даже решила удалить её из своего магазина. В январе 2021 года вышло долгожданное обновление, но оно лишь усложнило прохождение. Тем не менее в июне Sony вернула игру в магазин. Последний на данный момент патч вышел в сентябре.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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