Разработчик Cyberpunk 2077 Кичиньский рассказал о будущем проблемной игры

Владельцы польской компании CD Projekt, разработавшей игру Cyberpunk 2077, не намерены её продавать. Об этом, отвечая на соответствующие слухи, заявил глава компании Адам Кичиньский. Также он отметил, что в будущем Cyberpunk 2077 признают очень хорошей игрой, несмотря на все трудности, которые есть сейчас.

"Тем более со временем системы станут мощнее, а игру мы будем улучшать. Мы постоянно работаем над новыми правками и версиями для следующего поколения консолей", — подчеркнул Кичиньский в интервью газете Rzeczpospolita.