Газета Handelsblatt назвала способ запустить "Северный поток – 2" без сертификации

Газопровод "Северный поток – 2" может начать работу, не дожидаясь окончания сертификации. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Со ссылкой на источники она отмечает, что в прошлом уже были подобные случаи. Например, трубопроводы NEL и EGL 401. Штраф при этом составляет не более миллиона евро.

"Эта сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока – 2" равняются не менее чем десяти миллиардам евро", — говорится в статье.