Газета Handelsblatt назвала способ запустить "Северный поток – 2" без сертификации
Издание отмечает, что подобные случаи уже бывали в прошлом. Речь идёт о трубопроводах NEL и EGL 401.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Газопровод "Северный поток – 2" может начать работу, не дожидаясь окончания сертификации. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
Со ссылкой на источники она отмечает, что в прошлом уже были подобные случаи. Например, трубопроводы NEL и EGL 401. Штраф при этом составляет не более миллиона евро.
"Эта сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока – 2" равняются не менее чем десяти миллиардам евро", — говорится в статье.
Авторы материала считают, что такой сценарий может показаться оператору "заманчивым" на фоне высоких цен на газ. Вместе с тем в публикации подчёркивается, что немецкий регулятор Bundesnetzagentur считает предыдущие проекты "несопоставимыми" с "Северным потоком – 2".
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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