WSJ узнала о плане США ограничить учения в Европе во избежание ссор с Россией

Администрация президента США Джо Байдена в свете "напряжённости" на границе России и Украины рассматривает несколько планов действий. Один из них, как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, предполагает отказ от военных учений в Европе во избежание конфронтации с РФ.