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WSJ узнала о плане США ограничить учения в Европе во избежание ссор с Россией

Альтернативный вариант действий предусматривает усиление военной помощи Киеву и ужесточение санкций против РФ.

27 ноября, 01:20

Фото © ТАСС / AP

Администрация президента США Джо Байдена в свете "напряжённости" на границе России и Украины рассматривает несколько планов действий. Один из них, как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, предполагает отказ от военных учений в Европе во избежание конфронтации с РФ.

Также данный план предусматривает приостановку военной помощи Киеву. Издание отмечает, что есть и другой вариант действий. По нему Вашингтон займётся укреплением обороноспособности Украины, включая наращивание поставок противовоздушных систем и другого военного оборудования, а санкции против России будут ужесточены.

Секретарь СНБО Украины Данилов не увидел угроз на границе с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов не увидел угроз на границе с Россией

В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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