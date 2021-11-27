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Захарова назвала чудовищными скандальные слова Зеленского об "особях" под санкциями

Представитель МИД РФ напомнила, что Европа уже проходила "недолюдей и карателей для улучшения породы".

27 ноября, 02:42

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным заявление президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося считать людьми тех, против кого Киев ввёл санкции.

Ранее лидер Незалежной на пресс-конференции окрестил "особями" лиц, на которых СНБО наложил ограничения.

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"Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это моё личное мнение. Потому что если бы я был неправ, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире", — сказал Зеленский.

Захарова, комментируя высказывание украинского президента, напомнила, что Европа уже встречалась с подобным мнением.

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"Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа всё это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно", — подчеркнула представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.

Ранее Зеленский ввёл в действие санкции против 23 россиян и пятерых граждан Украины. Официальный Киев обвиняет их в причастности к "преследованию" украинцев в Крыму.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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