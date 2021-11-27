Захарова назвала чудовищными скандальные слова Зеленского об "особях" под санкциями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным заявление президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося считать людьми тех, против кого Киев ввёл санкции.

Ранее лидер Незалежной на пресс-конференции окрестил "особями" лиц, на которых СНБО наложил ограничения.

"Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это моё личное мнение. Потому что если бы я был неправ, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире", — сказал Зеленский.

Захарова, комментируя высказывание украинского президента, напомнила, что Европа уже встречалась с подобным мнением.

"Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа всё это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно", — подчеркнула представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.