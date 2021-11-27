Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, что "вторжение" России на Украину в ближайшее время не позволяют начать плохие погодные условия.

"В это время года у нас, как мы это называем, распутица, то есть грязь", — приводит слова Фельгенгауэра Bloomberg.

По его словам, "вторжение" якобы начнётся не раньше января. Фельгенгауэр добавил, что российским военным нужно передвигаться быстро, чтобы с фланга обойти украинские части и закрепиться в Донбассе.