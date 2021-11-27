"Мы это называем "распутица": Военный обозреватель Фельгенгауэр назвал грязь помехой для "вторжения" России на Украину
По его словам, российским военным нужно передвигаться быстро, чтобы с фланга обойти украинские части и закрепиться в Донбассе, а сейчас это невозможно.
Фото © ТАСС / Марина Круглякова
Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, что "вторжение" России на Украину в ближайшее время не позволяют начать плохие погодные условия.
"В это время года у нас, как мы это называем, распутица, то есть грязь", — приводит слова Фельгенгауэра Bloomberg.
По его словам, "вторжение" якобы начнётся не раньше января. Фельгенгауэр добавил, что российским военным нужно передвигаться быстро, чтобы с фланга обойти украинские части и закрепиться в Донбассе.
"Для этого придётся перемещать танки и другую технику по бездорожью, и, поскольку это чернозём, сейчас это представляется невозможным. Когда ударят морозы, можно будет передвигаться в любом направлении", — сказал военный аналитик.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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