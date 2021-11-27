Эксперт Строгая рассказала о росте цен на картофель из-за плохого урожая
По её словам, ещё одним фактором подорожания овоща является дефицит удобрений, вызванный пандемией.
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Осенью цена на картофель, как правило, снижается в связи с новым урожаем, но в этом году урожай овоща оказался "не самым лучшим", что привело к увеличению цены на него. Об этом рассказала исполнительный директор Инвестиционно-аграрного фонда Марина Строгая.
"Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счёт пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию", — пояснила Строгая в беседе с агентством "Прайм".
По словам эксперта, в дополнение к нелучшему урожаю есть ещё фактор дефицита удобрений, который тоже вызван пандемией. Поэтому стоит ждать повышения цен на овощи практически по всем позициям.
Ранее представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева также предупредила, что перед Новым годом следует ждать подорожания овощей. Специалист посоветовала запастись продуктами заранее, если есть возможность сохранить их в подобающем состоянии.
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