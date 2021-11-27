Эксперт Строгая рассказала о росте цен на картофель из-за плохого урожая

Осенью цена на картофель, как правило, снижается в связи с новым урожаем, но в этом году урожай овоща оказался "не самым лучшим", что привело к увеличению цены на него. Об этом рассказала исполнительный директор Инвестиционно-аграрного фонда Марина Строгая.

"Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счёт пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию", — пояснила Строгая в беседе с агентством "Прайм".

По словам эксперта, в дополнение к нелучшему урожаю есть ещё фактор дефицита удобрений, который тоже вызван пандемией. Поэтому стоит ждать повышения цен на овощи практически по всем позициям.