Организуемый Вашингтоном "саммит за демократию" способствует разжиганию идеологической конфронтации. Об этом в совместной статье в журнале The National Interest заявили посол РФ в США Анатолий Антонов и посол КНР в США Цинь Ган.

"Очевидный продукт менталитета холодной войны разжигает идеологическую конфронтацию и [способствует образованию] в мире раскола, создавая новые "разделительные линии", — говорится в публикации.

Отмечается, что Москва и Пекин "решительно отвергают этот шаг". Антонов и Цинь Ган подчеркнули, что демократия — универсальное право всех народов, а не прерогатива одной или нескольких стран. Также дипломаты призвали к взаимовыгодному сотрудничеству и сосуществованию стран с разными идеологическими системами, отметив, что ряду государств лучше обратить внимание на ситуацию у себя, чем беспокоиться за демократию у других.