"Продукт менталитета холодной войны": Послы РФ и КНР жёстко осудили американский "саммит за демократию"
Анатолий Антонов и Цинь Ган подчеркнули, что демократия — универсальное право всех народов, а не прерогатива одной или нескольких стран.
Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк
Организуемый Вашингтоном "саммит за демократию" способствует разжиганию идеологической конфронтации. Об этом в совместной статье в журнале The National Interest заявили посол РФ в США Анатолий Антонов и посол КНР в США Цинь Ган.
"Очевидный продукт менталитета холодной войны разжигает идеологическую конфронтацию и [способствует образованию] в мире раскола, создавая новые "разделительные линии", — говорится в публикации.
Отмечается, что Москва и Пекин "решительно отвергают этот шаг". Антонов и Цинь Ган подчеркнули, что демократия — универсальное право всех народов, а не прерогатива одной или нескольких стран. Также дипломаты призвали к взаимовыгодному сотрудничеству и сосуществованию стран с разными идеологическими системами, отметив, что ряду государств лучше обратить внимание на ситуацию у себя, чем беспокоиться за демократию у других.
Ранее Лайф рассказывал, что США пригласили на "саммит за демократию", который состоится в режиме видеоконференции 9–10 декабря, 110 делегаций. Нет среди приглашённых России и Китая, а вот Тайвань среди участников значится. Не обошлось там и без Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие движением к расколу мирового сообщества. Дипломат подчеркнул, что такую линию проводят на фоне слов Джо Байдена о нежелании разделения мира на противостоящие блоки.
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