Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе мог произойти из-за внезапного выброса метана
Специалисты намерены изучить датчики на шахте, чтобы понять, показывали они корректные данные по концентрации газа или нет.
Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Gavrilenko
Внезапный выброс метана мог привести к взрыву на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошёл взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы", — сказал источник.
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Специалисты намерены изучить датчики на шахте, чтобы понять, показывали они корректные данные по концентрации метана или нет.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент России Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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