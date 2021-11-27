Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе мог произойти из-за внезапного выброса метана

Внезапный выброс метана мог привести к взрыву на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошёл взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы", — сказал источник.